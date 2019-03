CLUBNIEUWS. Antwerp met goedkope PO1-abonnementen, Saief is tiende speler die door Anderlecht wordt verhuurd

Dit weekend wordt er weer druk gevoetbald op de Belgische velden met de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie van de Jupiler Pro League. Wij verzamelden alvast voor u het clubnieuws.

RFC ANTWERP - Overrompeling voor abonnementen

Sinds gistermiddag kunnen de Antwerp-fans hun supplement ‘Play-off 1’ online aankopen. Gezien het enthousiasme over de allereerste deelname én de goedkope prijzen – 60 euro voor Tribune 2 en 3, 75 euro voor Tribune 1 – verliep de verkoop meteen als een trein. Na één uur werden al meer dan 2.000 abonnementen verlengd, waardoor er online wachtrijen werden gecreëerd. “Uiteraard is het vervelend dat onze fans moesten wachten”, zegt de club. “Maar tegelijk stonden we met verbijstering te kijken naar die overrompeling. Ongelooflijk hoe onze supporters zo gebrand zijn op die play-offs.”

RSC ANDERLECHT - Saief is tiende speler die wordt verhuurd

Kenny Saief (25) ondertekende zijn contract bij het Amerikaanse FC Cincinatti. De Amerikaanse Israëliër kwam niet meer aan spelen toe bij Anderlecht en wordt nu tot het einde van het seizoen uitgeleend. Daarmee wordt Saief de tiende A-kernspeler die paars-wit verhuurt. Er zijn ook al Musona (Lokeren), Morioka (Charleroi), Roef (W-Beveren), Abazaj (Osijek), Sa (Kasimpasa), Thelin (Leverkusen), Chipciu (Sparta Praag), Ganvoula (Bochum) en Dauda (Vitesse). Velen van hen hebben geen toekomst meer in Brussel, maar lang niet iedereen heeft een verplichte aankoopoptie. In Groot-Brittannië wordt Lee Congerton, de hoofdscout van Celtic die Frank Arnesen goed kent, opnieuw aan Anderlecht gelinkt. Maar ook Leicester en twee MLS-clubs tonen interesse.

KV OOSTENDE - Nog 300 kaartjes voor thuismatch tegen Anderlecht

Donderdagochtend heeft Gert Verheyen afscheid genomen van de spelersgroep. Canesin, die wegens een voetblessure ruim anderhalve week out was, heeft de groepstraining deels hervat. De Braziliaan hoopt speelklaar te geraken tegen Gent. D’Haese (adductoren) oefent individueel. Marquet en Ndenbe trainen voluit en komen in aanmerking voor deze verplaatsing. Voor de thuismatch van 17 maart zijn er nog slechts driehonderd kaartjes, niet online maar enkel in de dienst ticketing. (rpo)

KV KORTRIJK - Pereira en Avenatti na Play-off 2 weer weg

Tussen liefst vijf regenbuien door werd intens getraind. Enkel Camara en Hocha zijn niet fit. Van der Bruggen en De Sart zijn geschorst op Anderlecht, Azouni en Rolland lijken de vervangers. Rougeaux traint voluit en krijgt begin volgende week speelkansen bij de beloften. Achter de schermen wordt werk gemaakt van de uitbouw van de ploeg voor volgend seizoen. De huurlingen Pereira en Avenatti vertrekken zeker. Ouali (einde contract) ook. Rolland en Chevalier hebben nog één jaar contract. (kv)

ZULTE WAREGEM - Weer gratis bussen voor verplaatsing

Zondag trekt Zulte Waregem richting Waasland-Beveren. Dankzij meerdere partners zal het busvervoer opnieuw gratis zijn richting het Waasland. Indien er nog tickets beschikbaar zijn, zullen de loketten geopend worden aan het stadion. Zulte Waregem kreeg 764 zitplaatsen toegewezen. Kaartjes zijn nog verkrijgbaar in de fanshop en bij de officiële supportersclubs. (jcs)

CERCLE BRUGGE - Reguliere competitie voorbij voor Tormin

Guevin Tormin incasseerde tegen KV Kortrijk een trap van Golubovic en is twee weken out. Tegen de start van Play-off 2 wordt hij weer fit verwacht. Naast Hazard is ook Lopez nog steeds out. De Amsterdammer moet allicht geopereerd worden. Taravel en Koné trainden mee. Cotrainer David Vignes tekent binnenkort één jaar bij. Het secretariaat is zaterdag open voor de ticketverkoop. (kv)

AA GENT - Omloop van Vlaanderen start weer aan Ghelamco Arena

Op 16 maart gaat de Omloop van Vlaanderen weer van start aan de Ghelamco Arena. Gentse abonnees genieten drie euro korting bij hun inschrijving indien ze hun abonneenummer vermelden. Inschrijven kan tot en met de dag van de Omloop. Er is keuze uit drie routes: één van 149 km met twaalf hellingen, zeven kasseistroken en 1.000 hoogtemeters; één van 113 km, acht hellingen, zeven kasseistroken en 1.000 hoogtemeters en een lus van 83 km met vier hellingen en drie kasseistroken. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN - Enkel Foulon nog geblesseerd

De spelers van Waasland-Beveren genoten gisteren van een vrije dag. Vandaag staat er opnieuw een training op het programma. Trainer Adnan Custovic verwacht een nagenoeg volledig fitte kern op het oefenveld. Alleen linksachter Daam Foulon moet geblesseerd verstek geven voor de groepstrainingen. De Oost-Vlaamse club kreeg onlangs een zware boete na het gebruik van Bengaals vuur tijdens de match tegen AA Gent. De club roept op om alle pyrotechnische middelen te bannen uit het stadion. (whb)

RC GENK - Vukovic moet thuis verder uitzieken

Nog steeds geen Danny Vukovic op training bij RC Genk, de Australische doelman moest thuis verder uitzieken van het griepvirus, waarmee hij te kampen heeft. Voor het overige krijgt alleen Berge nog een apart trainingsschema. (mg)

STANDARD - Ochoa terug na dagje afwezigheid omwille van verkoudheid

Guillermo Ochoa kon na een dagje afwezigheid door een verkoudheid gisteren weer aansluiten. De Mexicaan, speler van de maand bij de Rouches, kan zondag op Cercle Brugge gewoon spelen. Op Oulare en Pocognoli is het nog altijd wachten. (bfa)