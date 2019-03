Onderzoek naar fraude bij De Watergroep na anonieme brief: meerdere medewerkers geschorst

Bij De Watergroep zijn sinds deze week minstens twee medewerkers preventief geschorst. Volgens een anonieme brief zijn ze omgekocht door een aannemer. Een intern onderzoek bij de grootste water­leverancier van Vlaanderen moet nu uitwijzen of ze effectief gefraudeerd hebben. En zo de klanten op kosten jaagden.

Het rommelt bij het waterbedrijf dat ruim 3 miljoen klanten telt in 180 verschillende gemeenten in Vlaanderen. Of toch zeker in de Limburgse afdeling. Aanleiding is een anonieme brief aan de bedrijfsleiding waarin enkele medewerkers van zware fraude worden beticht. De brief met de titel ‘Watergate binnen De Watergroep’ werd al eind oktober verstuurd, maar sinds deze week lijkt het alsof De Watergroep de aantijgingen echt serieus neemt.

En die zijn niet van de minste. Zo staat in de brief dat een aannemer etentjes, voetbaltickets, snoepreisjes en enveloppen met geld aanbood en effectief schonk aan enkele hoger geplaatste sectorverantwoordelijken en toezichthouders. Die moesten in ruil een oogje dichtknijpen bij de uitbetaling van de werven waarvoor de aannemer veel meer vroeg dan in de aanbesteding was afgesproken. “Er zijn werven waarvoor 25.000 euro aan grondvervanging werd betaald, terwijl er in de praktijk slechts een vrachtwagen grond is vervangen”, staat in de brief.

Het vooronderzoek van De Watergroep is intussen afgelopen. Deze week kwam er ook beweging in het dossier. “Maandag hebben we enkele betrokkenen preventief geschorst. Sinds woensdag zitten zij ook effectief thuis”, zegt De Watergroepwoordvoerder Kathleen De Schepper. “We willen wel benadrukken dat dit zeker niets zegt over hun schuld of onschuld. Het interne onderzoek door De Watergroep zelf waarbij al een aantal mensen ondervraagd zijn en de doorlichting van een externe firma moeten daarover klaarheid scheppen. Ook het parket in Limburg is intussen op de hoogte van de zaak.”

Eindfactuur

Dat laatste wijst erop dat de vermeende feiten naast ­potentieel tuchtrechtelijk misschien ook een strafrechtelijk gevolg kunnen krijgen.

Grootste slachtoffers van het vermeende gesjoemel zijn volgens de anonieme klokkenluider de 3 miljoen klanten van De Watergroep. Want volgens hem wordt door het gesjoemel minder geïnvesteerd in nieuwe ­waternetten en is het uiteindelijk de klant die de eind­factuur betaalt.