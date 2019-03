1 op 6 werkzoekenden spreekt amper Nederlands

Meer dan 17 procent van de werkzoekenden in Vlaanderen spreekt geen of nauwelijks Nederlands. CD&V pleit daarom voor verplichte taalcursussen én een staatsexamen zoals in Nederland, schrijft Het Laatste Nieuws. Wie de cursus niet volgt, kan zijn uitkering kwijtspelen.

“De taalachterstand van de Vlaamse werklozen is te groot. Nochtans is taal essentieel om te integreren, ook en vooral op de arbeidsmarkt”, klaagt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) in de krant aan. Van de 192.445 werkzoekenden in Vlaanderen hebben 32.861 mensen het Nederlands niet onder de knie. Dat blijkt uit de jongste cijfers die hij opvroeg. Het gaat volgens Bothuyne niet om vluchtelingen die recent naar ons land kwamen en zich inschreven bij de VDAB als werkzoekende. “Bijna 10.000 van deze werkzoekenden zijn al langer dan twee jaar werkloos. 4.830 mensen krijgen al meer dan vier jaar een uitkering. Nog steeds spreken ze geen of nauwelijks Nederlands. Dat is onaanvaardbaar.”

Bothuyne wil de teugels alleszins strakker aanhalen. Hij wil verplichte taalcursussen invoeren vanaf dag één voor alle anderstalige werkzoekenden. “Dat kan klassikaal, en dan op de werkvloer. Wie niét meewerkt, zet zijn uitkering op het spel”. De CD&V’er wil ook de lat voor taalkennis omhoog leggen en pleit voor een staatsexamen zoals in Nederland. “Daarvoor slaag je pas als je de taal onafhankelijk kan gebruiken. Zo’n examen mag niet in de weg staan van werk, maar elke werkgever weet dat een sollicitant met een attest op zak een goed niveau heeft. Slagen voor het examen zal dus een status krijgen.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) schiet het voorstel niet meteen af. “We wachten het voorstel van Bothuyne af. Wie organiseert dat examen? Zal hij zo’n staatsexamen ook vragen aan Franstaligen in ons land? We zijn benieuwd naar de concrete uitwerking”, luidt het in Het Laatste Nieuws.