Tientallen straten van Vlaamse fusiegemeenten onvindbaar op Google Maps: “We worden als proefkonijn gebruikt”

Google zit een beetje achter. Tientallen straatnamen van de nieuwe fusiegemeenten in Vlaanderen zijn nog onvindbaar op Google Maps, zo meldt VRT op basis van een rondvraag. Het gaat om straten waarvan de naam werd veranderd om te vermijden dat er dubbele adressen zouden ontstaan, maar waarvan de naamswijziging nog niet werd doorgevoerd door de internetgigant. Ook sommige bedrijven zijn “spoorloos”.

Sinds 1 januari 2019 telt ons land zeven nieuwe fusiegemeenten: Oudsbergen, Kruisem, Aalter, Pelt, Deinze, Puurs-Sint-Amands en Lievegem. Ter plaatse hopen ze dat het euvel snel opgelost wordt. “Vlaanderen wil dat kleinere gemeenten fuseren”, zegt Lievegems burgemeester Tony Vermeire. “Dan moeten zij ook dit soort consequenties van de fusie op zich nemen. En dan heb ik het over consequenties voor gps-systemen, postordebedrijven en dus ook straatnamen. Als elke gemeente apart contact moet nemen met grote reuzen als Google is dat niet te doen.”

Volgens Google werden nog niet alle aanpassingen gedaan “omdat de lijsten van de gemeenten niet allemaal aan de eisen voldoen”. “We worden als proefkonijn gebruikt”, aldus Vermeire. “Je merkt dat Vlaanderen grotere gemeenten wil en de kleinere wil afstoten. We krijgen het gevoel dat ze onze ervaringen daarom gebruiken voor het opstellen van een draaiboek voor een volgende fusieronde ergens anders.”

Enkele gemeenten bieden op hun website nu een invulformulier aan waarbij bedrijven en personen wijzigingen van straatnamen kunnen doorgeven, zodat ze bij Google geïnformeerd worden.