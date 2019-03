Spaarboekjes brengen nog langer niets op (en mogelijk blijft dat nog jaren zo)

De Europese Centrale Bank (ECB) meldt dat een mogelijke renteverhoging, die verwacht werd na de zomer, minstens tot eind dit jaar zal moeten wachten. Economen vrezen zelfs dat het uitstel nog veel langer zal duren, zo meldt Het Laatste Nieuws. En dat het geld op uw spaarboekje nog jarenlang weinig of niets zal opbrengen.

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt zeker tot eind 2019 de rente op het huidige, zeer lage niveau. Het belangrijkste rentetarief, de herfinancieringsrente, blijft op nul. Een historisch dieptepunt dat al sinds maart 2016 aangehouden wordt. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft op min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING. Foto: Bart Dewaele

De reden daarvoor is ongerustheid, omdat onze economie meer te kampen heeft met onder meer de Brexit, de handelsspanningen en de uitstootcrisis in de auto-industrie. Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING, gelooft dus ook niet dat het bij dit ene uitstel zal blijven. “Het kan zelfs nog jaren duren”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “Mogelijk stijgt de opbrengst voor onze spaarboekjes zelfs pas opnieuw in 2023.”

Of ook de woonleningen al die tijd zo goedkoop blijven, is veel minder zeker. “Als de risico’s toenemen, zullen de banken daar een premie voor doorrekenen”, besluit de econoom. “En dan kan de rente op kredieten wel stijgen.”