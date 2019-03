Laatste test met eerste Crew Dragon ruimteschip begonnen

Een door SpaceX ontwikkelde capsule voor bemand ruimtetransport is vrijdag aan haar laatste grote test begonnen door zich los te maken van het Internationaal Ruimtestation ISS en naar de Aarde terug te keren. Dat was rechtstreeks op NASA TV te zien.

De Crew Dragon ontkoppelde om 8.32 uur Belgische tijd boven Soedan van de in Europa gebouwde Harmony-module van de spacemeccano, waaraan de capsule zich zondag succesvol op automatische piloot had vastgeklonken. Dit gebeurde voor het eerst aan een internationale koppelingsadaptor die in augustus 2016 werd geïnstalleerd.

Ontbrandingen van de raketmotoren van de Crew Dragon zorgden ervoor dat het ruimteschip zich naar een veilige afstand van de kolos voortbewoog. De cruciale motorontbranding van iets meer dan een kwartier om de eigenlijke afdaling in te zetten is voor rond 13.53 uur gepland.

De capsule moet dan rond 14.45 uur, afgeremd door valschermen, neerploffen in de Atlantische Oceaan.

De Crew Dragon, die bij zijn eerste vlucht onbemand is, is volgepakt met meer dan 135 kilo aan onder andere wetenschappelijke uitrusting en hardware.

De capsule was zaterdag (plaatselijke tijd) van op Cape Canaveral met een Falcon-9 draagraket van Space X naar het ISS vertrokken. Met de missie - Demo-1 - wil het bedrijf van Elon Musk aantonen dat het ook een onbemand ruimteschip kan ontwikkelen.

SpaceX zorgt samen met andere bedrijven al voor onbemand transport van en naar het ISS. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA klopte ook elders dan bij SpaceX aan voor bemand transport.

In 2011 belandde de spaceshuttle in de mottenballen. Amerikaanse astronauten waren sindsdien voor missies in het ISS op de Russische Sojoez als transportmiddel aangewezen.

Indien de terugkeer normaal verloopt, zullen in juli de astronauten Bob Behnken en Doug Hurley met een Crew Dragon naar het ISS vliegen. Daarna moet de NASA beslissen of de capsule al of niet in dienst komt.

De Crew Dragon is een ombouw van de vrachtcapsule Dragon.