Als je brein zijn werk niet meer doet

Meer dan 300.000 Belgen leven met een niet-aangeboren hersenletsel door een beroerte of ongeval. Helemaal herstellen ligt niet voor de hand. Revalideren is intensief en duurt lang. Sommige mensen kunnen niet terug naar hun job, anderen hebben een aangepaste inhoud of werkschema nodig. Wat is een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Hoe liggen de kansen om uiteindelijk de draad weer op te pikken?

Het gebeurt plots én het kan iedereen overkomen. “Een val in de bergen, zo liep één van onze patiënten een hersenletsel op”, zegt neuropsychologe en revalidatietherapeute professor Engelien Lannoo (UZ Gent). “Anderhalf jaar was hij in begeleiding. Na zo lang thuiszitten, wilde die man graag weer als supervisor in een productiebedrijf aan de slag. We hebben samen gezocht naar een aangepast takenpakket, met onder meer minder trappen lopen. Hij slaagde erin om van twee halve dagen naar binnenkort vijf halve dagen per week te gaan: in april start hij halftijds.”

“Het vergde een lange cognitieve revalidatie tot hij zichzelf echt klaar voelde om de stap naar werk te zetten. Niet eenvoudig om weer in te stappen in een productieproces dat intussen zélf veranderde. Gelukkig wilde zijn werkgever hem écht terug, hij mocht zelfs per taxi naar zijn werk. Dat is wel uitzonderlijk. Een flexibele werkgever is cruciaal om weer te integreren.”

Alle leeftijden

Maar wat is nu eigenlijk een NAH? En wie kan het krijgen? Neuroloog professor Veerle De Herdt (UZ Gent): “NAH is een verzamelnaam voor hersenletsels verworven na de geboorte. Naast een neurotrauma door een verkeers- of werkongeval is een beroerte of CVA, een cerebraal-vasculair accident, één van de meest voorkomende oorzaken van chronische invaliditeit. We zien zo’n 500 patiënten per jaar op de stroke unit in het UZ Gent. Een beroerte kan optreden op alle leeftijden maar leeftijd op zich is al een risicofactor. Net als te hoge cholesterol, diabetes, roken, overgewicht, hoge bloeddruk en ook voorkamerfibrillatie. Een kleine maar niet onbelangrijke ‘jongere’ groep krijgt het door erfelijke factoren.”

“Er is recent in het UZ Gent een young stroke patiëntenvereniging opgestart voor ondersteuning en lotgenotencontact. Het is een groep die voor hun beroerte gewoon actief aan de slag was. Hun hele sociale en professionele leven ligt overhoop.”

Epilepsie

Revalideren garandeert niet dat mensen hun job weer kunnen oppikken. “Veel hangt af van de ernst van het hersentrauma en de locatie van het hersenletsel”, zegt Veerle De Herdt.

“Er kunnen andere complicaties optreden na een hersenletsel. Door de opgelopen hersenschade is er risico voor epilepsie. Dat heeft een grote bijkomende impact op het functioneren. Naar veiligheid toe mag je sommige beroepen dan niet meer uitoefenen. Of je mag niet meer autorijden. Gelukkig raken de meeste epileptici met de juiste medicatie aanvalsvrij. Mits ze dat blijven, kunnen ze opnieuw in een normaal arbeidscircuit aan de slag.”

