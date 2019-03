CD&V wil van Brussels Gewest Belgische hoofdstad maken

De Brusselse CD&V-kopvrouw Bianca Debaets stelt voor dat het Brusselse Gewest, en niet meer de stad, de hoofdstad van België wordt.

Brussel is de hoofdstad van België. Maar welk Brussel? Het gewest, met de negentien gemeenten? Of de stad Brussel, de grootste van die gemeenten? Het antwoord is: het tweede. Maar daar wil CD&V verandering in brengen, schrijft L’Echo.

Het doel is om de financiële middelen die de gemeente Brussel uit haar statuut van hoofdstad haalt, eerlijker te verdelen om zo het imago van de hele regio op te krikken. Bij de komende verkiezingen is Debaets CD&V-lijsttrekster voor het Brussels parlement.

“We stellen voor om geleidelijk de 117 miljoen euro die de stad van het federale niveau voor de rol als hoofdstad elk jaar krijgt, af te bouwen”, zegt Debaets in de Franstalige zakenkrant.

“Dat geld zou dan geïnvesteerd worden in een fonds van het gewest, waarop de negentien gemeenten een beroep kunnen doen om projecten te ondersteunend die de dimensie van hoofdstad van het gewest versterken.”

Debaets wil ook de protocollaire rol van de stad Brussel herzien. CD&V wil evenementen gelinkt aan de functie van hoofdstad, ook laten plaatsvinden in de stadhuizen van de achttien andere gemeenten. “En Brussel moet slechts één vertegenwoordiger in het buitenland hebben, want daar begrijpt niemand het verschil tussen gewest en stad”, klinkt het.

L’Echo wijst erop dat zo’n wijziging een tweederdemeerderheid nodig heeft in de Kamer.