Amerikaanse rechter wijst klacht van pornoactrice Stormy Daniels tegen president Donald Trump af

Een federale rechter in Los Angeles heeft donderdag (plaatselijke tijd) een klacht van pornoster Stormy Daniels tegen president Donald Trump afgewezen, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

De actrice, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, wou de rechter een overeenkomst nietig laten verklaren waarin ze belooft zich in het openbaar niet te uiten over een veronderstelde affaire die zij met de bewoner van het Witte Huis gehad zou hebben.

Maar de rechter ging daar niet op in. Hij vond dat de actrice “al exact heeft gekregen wat zij wou”. Trump en zijn toenmalige advocaat Michael Cohen hadden immers al in september gezegd de overeenkomst niet door te zullen zetten.

Clifford had naar eigen zeggen in 2006 seks met Trump. Cohen vertelde niet zo lang geleden dat hij haar in opdracht van Trump 130.000 dollar zwijggeld had betaald, om in 2016 de verkiezingscampagne van de miljardair niet te compromitteren.

Na meerdere keren te hebben ontkend, gaf Trump uiteindelijk de betaling toe. Hij bestreed iets met Daniels te hebben gehad. Clifford heeft er ondertussen een boek over geschreven. Zij noemde de gerechtelijke uitspraak niettemin een overwinning. Ze zei dat ze goed een jaar geleden met een schadevergoeding tot 20 miljoen dollar was bedreigd zo zij de overeenkomst zou schenden. “Gelukkig dat ik standvastig ben gebleven en blijven vechten”, twitterde Daniels.

Ook volgens haar steradvocaat Michael Avenatti heeft ze gewonnen.

De advocaat van Trump, Charles Harder, noemde tegenover de krant Los Angeles Times (LAT) de gerechtelijke uitspraak een zege voor de president.

Het vonnis laat de mogelijkheid open dat de actrice het zwijggeld zou moeten terugbetalen, aldus de LAT. Dezelfde rechter had in december al in een andere zaak gevonnist dat de actrice Trump meer dan 293.000 dollar moest betalen.