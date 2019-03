Brussel - Enkele tientallen vrouwen - en mannen - verzamelen sinds 9 uur vrijdagochtend aan het Brusselse Europakruispunt voor de eerste Belgische vrouwenstaking. “Vrouwen kunnen goed afwassen, maar ze kunnen goed staken ook!”, klinkt het op een van de spandoeken.

Het ‘Collecti.e.f 8 maart’ roept alle vrouwen op om vrijdag op Internationale Vrouwendag het werk neer te leggen. De organisatie krijgt daarvoor de steun van de socialistische vakbond ABVV-FGTB en van de christelijke collega’s bij ACV en CNE.

De eerste Belgische vrouwenstaking begon vrijdagochtend om 9 uur aan het Europakruispunt in Brussel, vlak bij het Centraal station. Enkele tientallen vrouwen - voornamelijk Franstalig - zijn daar verzameld.

De voormiddag staat in het teken van vergaderingen en workshops over onder meer de loonkloof, huishoudelijk werk en de rechten van de LBTQI+-gemeenschap, vertelt Pauline Forges van het Collecti.e.f. “De bedoeling is om vrouwen een stem te geven. We hopen dat 8 maart een begin kan zijn van een veel grotere beweging.”

De vakbonden focussen hier vooral op het aspect werk. “We zijn hier om te praten over de loonkloof, discriminatie bij promotie of extralegale voordelen, maar ook over bijvoorbeeld intimidatie op het werk”, zegt Florence Lepoivre van ABVV-FGTB. Dat doet de socialistische vakbond samen met de Franstalige christelijke collega’s van CNE. Zij organiseren bijvoorbeeld een quiz over discriminatie van vrouwen op het werk. De winnaars krijgen een gom “waarmee ze de loonkloof kunnen uitwissen”.

Vrijdagnamiddag om 14 uur maken de vrouwen en mannen op het Europakruispunt lawaai. Het Collecti.e.f roept de vrouwen in heel het land op om hetzelfde te doen. Om 17 uur start een vrouwenmars door de Brusselse straten. Ook in verschillende steden in Franstalig België en in Antwerpen, Leuven en Gent vinden vrijdag acties plaats.