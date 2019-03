Eden Hazard: “Ik heb nog geprobeerd om Fellaini te overtuigen om niet te stoppen”

Brussel - Marouane Fellaini maakte donderdagavond bekend een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Roberto Martinez verliest zo een van zijn breekijzers in de kwalificatiecampagne richting het EK van 2020. “De manier waarop Marouane zich altijd inzette op het veld zal veel spelers van onze jongere generaties inspireren”, looft de bondscoach de 31-jarige middenvelder. Eden Hazard liet dan weer weten dat hij nog geprobeerd heeft om Fellaini te overtuigen om te blijven.

LEES MEER.Chef voetbal Ludo Vandewalle wuift omstreden Rode Duivel Marouane Fellaini met pijn in het hart uit: “We gaan hem missen”

Martinez had Fellaini (87 caps, 18 doelpunten) sinds het najaar van 2016 onder zijn hoede, toen de Spanjaard overnam van Marc Wilmots. De Belgische motor draaide onder de nieuwe bondscoach op volle toeren en de Duivels haalden vorige zomer op het WK in Rusland een historische bronzen medaille. Fellaini was bij Martinez niet altijd titularis, maar bleef wel een belangrijke rol vervullen. In de achtste finales op het WK was hij nog van goudwaarde, toen hij tegen Japan de 2-2 gelijkmaker binnenkopte. België won nadien met 3-2.

“We moeten nu terugdenken aan enkele van de beste momenten die Marouane ons geschonken heeft”, reageert Martinez. “De manier waarop Marouane zich altijd inzette op het veld, moet voor onze jongere generaties een inspiratiebron vormen. Zo moet je de Rode Duivels vertegenwoordigen.”

Eden Hazard: “Nog geprobeerd om hem te overtuigen om te blijven”

Ook enkele Duivels reageerden al op het afscheid van hun teammaat. “Ik ben een beetje ontgoocheld, want Marouane was een geweldige voetballer voor de Rode Duivels en is een goeie vriend van mij”, vertelde Hazard op de RTBF. “We hebben er enkele dagen geleden een beetje over gepraat en ik heb geprobeerd om hem te overtuigen om nog te blijven want hij is belangrijk voor onze groep. Maar we moeten zijn beslissing respecteren. Hij is 31 jaar en er komt een nieuwe generatie aan. Zelfs al was hij een belangrijke speler, er zijn nieuwe jonge spelers die pushen om te mogen spelen. Hij zal daar ongetwijfeld aan gedacht hebben. Voor voor de groep, net zoals voor mij, is het een verlies. Spijtig. We zullen er echt spijt van hebben, dat is zeker. Want het was een atypische speler en hij werd gerespecteerd binnen de groep. We gaan proberen om het zonder hem te redden. Hij was belangrijk op het veld, en zijn goed humeur zullen we missen. Het is belangrijk om jongens zoals hem in de groep te hebben. Als we wonnen, maar ook als we verloren. Hij had altijd de juiste woorden klaar. We zullen hem allemaal missen. Maar als we winnen, zal niemand zich herinneren dat Marouane er niet meer is. Als we verliezen, dan wordt dat iets anders. Zo gaat het in het voetbal.”

Ook Dries Mertens reageerde donderdagavond even voor de camera van Sporza na zijn match in de Europa League met Napoli. “Het is jammer, want hij is in al die jaren heel belangrijk geweest voor de nationale ploeg. Marouane was een wapen voor ons.”

“Ik zal je altijd dankbaar zijn om me te redden tegen Algerije en Japan op het WK”, schrijft Jan Vertonghen, die in beide partijen in de fout ging waarna België alsnog won na een goal van Fellaini, op Instagram.

“We zullen je missen grote kerel. Proficiat met je grootse internationale loopbaan.” Michy Batshuayi koos voor een foto waarin beide spelers mekaar omhelzen. “We zullen je missen”, klinkt het ook bij de aanvaller.