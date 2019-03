Anderlecht-speler Vranjes laat opvallende hooligan-tattoo zetten

Die Ognjen Vranjes toch... Tot vorige week bleef de Bosniër maar beweren dat de foto die hij eind november op Instagram had gepost niet wilde zeggen dat hij sympathiseerde met de hooligans van AEK Athene. Nochtans ging het om een beeld waarop een ontploffing was te zien van de wedstrijd tussen zijn ex-club en Ajax en had hij dat voorzien met de zaligmakende woorden “Welcome to hell!”

Niets daarvan, of toch naar eigen zeggen. De naar de B-kern verbannen Anderlecht-verdediger was heus een brave jongen, hoor. Maar nu hij een foto op het net te zwierde met zijn ‘AEK hooligans’-tattoo, beginnen we plots weer te twijfelen.