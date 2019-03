Vrouw leest kleine lettertjes en wint 10.000 dollar

Verzekeringsmaatschappij Squaremouth verstopte een winactie in de voorwaarden van een reisverzekering. Daarbij hield de verzekeraar rekening met de mogelijkheid dat de actie nooit zou worden ontdekt. Want, wie leest nou alle voorwaarden en bepalingen in kleine lettertjes?

Een nieuwe klant, een docente consumenteneconomie, leest echter altijd de kleine lettertjes uit interesse. En daarmee won zij dus 10.000 dollar.

Daarnaast doneert de verzekeringsmaatschappij nog 10.000 dollar aan een organisatie die de leesvaardigheid van kinderen stimuleert en wordt 10.000 dollar verdeeld over de twee scholen waar hun oplettende klant lesgeeft.

“In de afgelopen 16 jaar hebben we gemerkt dat veel reizigers een reisverzekering kopen en aannemen dat ze gedekt zijn als er iets misgaat, zonder de details van hun polis te lezen. Dat leidt vaak tot schadeclaims die niet worden gedekt”, zo verklaart Squaremouth de actie.

Zij hopen dat klanten de voorwaarden in de toekomst wel gaan lezen.

