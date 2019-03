Vlaamse rugzaktoeriste die door Australische boer werd ontvoerd, vastgeketend en verkracht: “Ik voelde me een slaaf, ik was doodsbang”

De Belgische rugzaktoeriste (24) die door een Australische boer ontvoerd en verkracht werd, heeft op het proces tegen haar ontvoerder een verklaring gegeven over de tijd dat ze vast zat.

“Ik voelde me machteloos en miserabel. Het was heel beangstigend”, zei de West-Vlaamse via een statement dat door de aanklager tijdens het proces werd voorgelezen. “Ik voelde me als een slaaf, als een dier, toen ik opgesloten zat in die stal”, zegt ze. “Ik hing vast met kettingen, ik was er tegen mijn wil en ik moest dingen doorstaan die niemand zou moeten doorstaan.”

De jonge vrouw zegt dat ze vreesde dat ze haar familie nooit meer zou zien. Ze dacht dat ze zou sterven. “Ik probeerde daar niet aan de denken, want het was te pijnlijk. Maar het is ook dankzij het denken aan mijn familie dat mijn instincten om te overleven het van me overnamen.”

“Hij heeft me alles afgenomen”

De Belgische zegt dat ze grote psychologische trauma’s heeft opgelopen van de ontvoering en het misbruik. “De psychologische en fysieke impact is groot. Bristow mag nooit nog vrijkomen”, zegt ze. “Hij heeft alles van me afgenomen. Niet alleen nam hij mijn kleren, mijn bezitting, maar hij nam me ook mijn vrijheid af, mijn denken, mijn familie en vrienden. Ik wil niet dat iemand ooit moet doorstaan wat ik heb moeten doorstaan.”

Werk en gratis slaapplaats

De jonge Belgische was in 2017 in Australië met een werk- en toeristenvisum. In haar zoektocht naar een job kwam ze op de boerderij van Gene Charles Bristow terecht. De 24-jarige vrouw zag zijn advertentie op de zoekertjessite Gumtree, bekend voor werk in de regio rond Murray, waarin stond dat de boer op zoek was naar iemand die de kalfjes kon voederen en verzorgen. Een aanlokkelijk aanbod, want naast de gratis verblijfplaats, kon ze er ook nog eens 20 Australische dollar (omgerekend zo’n 12 euro) per uur mee verdienen.

Niet veel later werd de jonge vrouw met de wagen opgehaald door een “medewerker van het bedrijf” die zichzelf Mark noemde. De gepersonaliseerde nummerplaat “Gene01” van het voertuig viel op, maar wekte geen argwaan. In werkelijkheid was er geen sprake van Mark en ging het wel degelijk om landeigenaar Gene.

Bristow reed de vrouw naar zijn boerderij, nam daarvoor een andere route (zodat hij door minder mensen zou worden opgemerkt) en leidde de rugzaktoeristen ook via een achteringang naar de boerderij, zodat zijn echtgenote en zoon niet konden zien dat hij een vrouw bij zich had.

De man bracht de Belgische vervolgens naar een oude, verlaten varkensstal, waar hij haar overmeesterde met een wapen. Ze moest haar kleren uitdoen, haar handen werden op de rug vastgebonden met spanbandjes, haar voeten geketend met kettingen.

De boer benadrukte ook dat de jonge Belgische maar beter braaf kon zijn, anders zou ze mishandeld worden. Hij probeerde het slachtoffer te doen inzien dat ze het daar best naar haar zin kon hebben en bracht haar eten, drinken, insectenspray en een boek. De toeriste werd in de twee dagen dat ze vastzat op de boerderij verschillende keren seksueel misbruikt. Toch slaagde ze erin om te ontsnappen: vanop de computer van haar aanrander kon ze een privébericht via Facebook versturen naar een vriendin in België: “Gekidnapt, ben bang, kettingen kunnen losmaken, durf niet weglopen, is ver, rode pick-up”

Op die manier ging de bal aan het rollen. De vriendin sloeg alarm thuis en niet veel later werd een grootschalige zoekactie opgestart. Het slachtoffer was intussen zelf kunnen ontsnappen. Ze werd opgemerkt door een agent. Niet veel later kon Bristow worden gearresteerd.

Begin februari dit jaar is de rechtszaak tegen Bristow van start gegaan. Hij pleitte onschuldig en is volgens zijn advocaat zélf het slachtoffer “van een verzonnen verhaal”. Maar DNA-onderzoek sprak dat tegen. De 54-jarige Bristow werd dan ook schuldig bevonden aan ontvoering en verkrachting, aanranding en poging tot aanranding.