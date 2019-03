7 procent meer medische dossiers geopend in krokusvakantie: waarom de meeste skiongevallen op maandag en in de namiddag gebeuren

Reisbijstandsorganisatie Europ Assistance opende de voorbije krokusvakantie 7 procent meer medische skidossiers dan vorig jaar. Opmerkelijk: veruit de meeste ongevallen gebeuren op maandag, en in de namiddag.

De reisbijstandsorganisatie ontving in totaal 4.476 oproepen (van vrijdag 1 tot en met donderdag 7 maart). Dat is een gemiddelde van 639 oproepen per dag, met een piek van 856 oproepen op maandag. “Ondanks de goede sneeuwval van afgelopen weken, was de sneeuwkwaliteit niet overal even goed. Dat is vooral te wijten aan de hoge dagtemperaturen”, meldt Europ Assistance in een persbericht.

Er werden 175 medische skidossiers in de Alpenlanden, wat een stijging van 7 procent inhoudt ten opzichte van 2018 en een stijging van 17 procent ten opzichte van 2017. Naar jaarlijkse gewoonte stelt Europ Assistance een piek van ongelukken vast in het midden van de week. Skiërs voelen zich dan al wat meer zelfzeker op de piste, hun alertheid vermindert en de (spier)vermoeidheid duikt op. Dit jaar moest 10 procent van de geblesseerden in het ziekenhuis worden opgenomen (ten opzichte van 13 procent in 2018 en 12 procent in 2017), wat erop duidt dat de blessures over het algemeen minder ernstig waren.

De skiongelukken deden zich hoofdzakelijk voor in:

Frankrijk (51%)

Oostenrijk (24%)

Zwitserland (13%)

Italië (12%)

Betere uitrusting en infrastructuur, maar roekelozer gedrag

De voorbije jaren is de infrastructuur van de meest bezochte skistations verbeterd en zijn wintersporters beter en efficiënter uitgerust. “Dat zou normaal gezien moeten leiden tot een daling in het aantal ongevallen, maar er is ook een keerzijde aan de medaille: het betere materiaal moedigt sommige skiërs aan tot roekeloos gedrag zoals het afdalen met een te hoge snelheid of het negeren van de skiregels.”

Meeste ongevallen in de namiddag

Europ Assistance stelt vast dat de meeste ongelukken in de namiddag gebeuren, met een oproeppiek rond 16 à 17 uur, en dus een ongeval één of twee uren voordien. “Naast de hierboven beschreven roekeloosheid kan de vermoeidheid of een middagpauze met alcoholconsumptie hier wellicht ook een verklaring voor zijn.”

Foto: Europ Assistance

Meest voorkomende blessures

De meest voorkomende letsels bij de jongeren van 5 tot 20 jaar zijn knie- (28%), pols-/hand- (23%) en schouderblessures (17%). Goed nieuws is dat het aantal hoofdblessures in deze leeftijdscategorie stabiel blijft (3%). De verplichting in de skischolen en in sommige landen om een helm te dragen en de grotere bewustwording van het nut van de skihelm bij de ouders heeft zeker bijgedragen tot deze resultaten.

De 21- tot 30-jarigen lopen grotendeels blessures op die gelinkt zijn aan het skiën en snowboarden: knie (54%), arm en pols (17%), en schouder (13%).

Daar waar jonge kinderen en tieners vaker het slachtoffer worden van een ongeluk tijdens het snowboarden, worden 31- tot 40-jarigen en 41- tot 50-jarigen vaker getroffen door skiongelukken. Hetzelfde stellen we vast bij de +51-jarigen. De meest voorkomende blessures in de leeftijdsgroep 31-70 jaar zijn de traditionele skiblessures: knie (51%), enkels en voeten (17%), schouder (13%), benen (13%).