We gaan Fellaini meer missen dan Dembélé (al wordt het belang van zijn goals overdreven)

Big Fella heeft het gehad, Rode Duivel. Hij was het twaalf jaar, sedert zijn debuut onder René Vandereycken op 7 februari 2007. De robuuste middenvelder, inmiddels 31 jaar, was toen precies 19 jaar en 2 maanden, hij stopt na 87 interlands. Hij is dus na Steven Defour, minder relevant, en Nainggolan, andere redenen, eigenlijk de eerste van de ‘dertigers’ bij de Rode Duivels die stopt. Mousa Dembélé, ook 31, ook gekozen voor China, wordt wellicht de volgende. Vraag is: zal meer moeten worden getreurd om het afscheid van de strijder par excellence Marouane Fellaini dan om dat van de gracieuze Mousa Dembélé, als dat de komende dagen zou volgen?