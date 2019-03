Sterke Lukaku maakt indruk op Solskjær: “Wil geen verdediger zijn als hij komt afstormen”

Manchester United zorgde woensdag in de achtste finales van de Champions League voor een stevige stunt. Het Engelse team van coach Ole Gunnar Solskjær verzekerde zich met een 1-3 zege bij Paris Saint-Germain van een plek in de kwartfinales, nadat het in eigen stadion de heenwedstrijd met 0-2 had verloren. Romelu Lukaku toonde in het Parc des Princes zijn bloedvorm met twee treffers. “Ik zou geen verdediger willen zijn als hij op mij afstormt”, loofde Solskjær de spits vrijdag.

United krijgt weinig tijd om te genieten van de stunt, want zondag wacht in de Premier League al de kraker bij Arsenal. “We hebben ons geplaatst voor de kwartfinales, maar dat is eigenlijk wat men verwacht van een team als ManU”, vertelde Solskjær. “We vierden het zoals je een zege met goal in de laatste minuut viert. Maar nu krijgen we Arsenal voor de kiezen. Het wordt een fantastisch duel waarvoor we ons klaar moeten stomen.”

Solskjær opteert tegen Arsenal mogelijk opnieuw voor Marcus Rashford als tweede spits naast Lukaku. Dat duo speelde PSG in Parijs in de vernieling, met naast de twee treffers van de Rode Duivel de beslissende penaltygoal van Rashford in de extra tijd. “Rom en Rashy kunnen inderdaad een sterke tandem vormen”, aldus de Noor. “Ik zou absoluut geen verdediger willen zijn als zij op mij afstormen.”

In de Premier League staat United vierde met 58 punten. Arsenal volgt een stek lager met een punt minder.