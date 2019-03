Man die gif strooide op broodjes van collega’s veroordeeld tot levenslang

Een Duitser die gif strooide op de broodjes van collega’s, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat melden Duitse media.

De 57-jarige Klaus O. had minstens één keer giftig poeder op de broodjes van collega’s gestrooid. Twee collega’s, een man van 67 en een 27-jarige, hebben daardoor chronische leverschade opgelopen. Een stagiair raakte in een coma na het eten van zo’n broodje en heeft daardoor ook permanente hersenschade opgelopen. De man van 23 bleek kwik te hebben binnengekregen.

Klaus O. werd betrapt via bewakingscamera’s. Bij een huiszoeking achteraf vond de politie een chemisch labo. Door de rechter werd dat labo omschreven als “gevaarlijker dan alle chemische stoffen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden.” Hij gebruikte onder andere lood, kwik en cadmium.

Het is niet duidelijk wat het motief was van Klaus. Hij weigerde te praten tijdens zijn proces, maar is dus toch veroordeeld. De rechter verklaarde de man schuldig aan poging tot moord. De levenslange gevangenisstraf die daar voor Klaus aan vast hangt, betekent in Duitsland een straf van minstens 15 jaar opsluiting. Maar de rechter besloot dat Klaus O. ook na die 15 jaar in de cel moet blijven omdat hij een gevaar blijft voor zijn omgeving. Volgens de rechter is de vergiftiging even erg als doodslag, ook al kwam er niemand om het leven door zijn daden.