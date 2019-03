Sterrenchef vraagt 17,50 euro voor... een koffie

De Franse sterrenchef Alain Ducasse verruimde zijn horizon en opende na tientallen restaurants ook een eigen koffiebar. En die ‘sterrenkoffie’ mag wel iets kosten.

Ducasse opende zijn eerste Le Café Alain Ducasse in Parijs, en sinds kort is er ook een vestiging in Londen, meer bepaald in het nieuwe Coal Drops Yard. De Britten raken echter niet uitgepraat over de prijs van wat de koffiebar ‘de perfectie kop koffie’ noemt: vijftien pond, omgerekend 17,5 euro.

De koffiebonen (met smaaktonen van bergamot, sinaasappel, cacaobonen, druiven, rode bessen en honing) komen dan ook uit Jemen. De prijs reflecteert de uitdagingen om koffiebonen te telen, te oogsten, verwerken en exporteren vanuit oorlogsgebied, én eerlijke lonen te betalen, klinkt het.

“We zijn ons ervan bewust dat het dure koffie is die niet iedereen zich kan veroorloven”, vertelde manager Olivier Fellous aan de Evening Standard. “De eerste verklaring voor de hoge prijs, is de perfecte smaakbalans van deze koffie. De tweede dat het een hele uitdaging is om hier te krijgen, want de koffiebonen groeien op 2.300 meter boven de zeespiegel en de eigenaren oogsten slechts dertien kilo per jaar.”

“Wij betalen zelf ook veel voor de koffie, het is niet dat we een grote winstmarge hebben. Maar we zijn bereid die prijs te betalen omdat we iemand die zo’n geweldig product maakt, alleen maar willen aanmoedigen.”

Het is overigens niet de enige koffie op de kaart. Wie geen vijftien euro wil betalen voor een koffie, kan ook kiezen voor ‘gewone’ koffie van 2,5 euro. Een koffie met blends uit Ethiopië, Costa Rica en Kenia kost zes euro, met bonen uit Panama loopt de prijs op tot elf euro, en wie wil weten hoe koffie uit Réunion smaakt, moet dertien euro neertellen.