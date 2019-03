Deze geschenken ontvingen de familie Trump van premier Michel

De Amerikaanse overheid heeft een lijst bekendgemaakt met alle geschenken en cadeaus die de president en zijn entourage in 2017 ontvingen van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders. Ook premier Michel en zijn vriendin Amélie Derbaudrenghien duiken op in dat lijstje. Een overzicht.

Donald Trump

Foto: AFP, GVA

De Amerikaanse president Donald Trump kreeg in april 2017 een ‘stukje geschiedenis’ van de premier Charles Michel. Trump ontving een prent van Kuifje uit 1929, waarop te zien is hoe ‘cowboy’ Kuifje en Bobby beslopen worden door indianen. De tekening kreeg een eiken omlijsting en ging samen met de president naar Het Witte Huis.

Geschatte waarde: 417 euro

Melania Trump

Melania Trump, de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump, kreeg op 24 april 2017 een handtas van premier Michel. Om welk model van het Belgische modehuis Delvaux het precies gaat, is niet bekend. Wel zou het gaan om een groen exemplaar dat 25 centimeter lang is en bijna 13 centimeter breed is. Kanshebbers zijn de klassieke ‘Brillant’ en ‘Tempête’.

Geschatte waarde: 2.000 euro

En nog een handtas voor Melania. Deze keer was het Amélie Derbaudrenghien, de vriendin van premier Charles Michel, die het exemplaar koos. Zo schonk ze de ‘first lady’ een zwarte handtas met wit opschrift ‘Ceci n’est pas un Delvaux’. Met afmetingen van amper twaalf centimeter hoog en 9 centimeter lang gaat het om een bescheiden tas.

Geschatte waarde: 900 euro

Mike Pence

Ook de Amerikaanse vice-president Mike Pence kreeg op 17 april 2017 een geschenk van premier Michel. Pence ontving een horloge van het Belgische label Gavox. De ‘Legacy Navy - Logical Stars’ bestaat uit een lederen polsbandje met koningsblauwe stiksels en een zilverkleurige horlogeplaat, netjes verpakt in een glanzend doosje.

Geschatte waarde: 380 euro

Ivanka Trump

De dochter en persoonlijke adviseur van Donald Trump viel ook in de prijzen. Zo kreeg ze van Amélie Derbaudrenghien een handtas van het Belgische modehuis Delvaux. Amélie koos voor een opvallend blauw exemplaar met wolkjes, geïnspireerd op Belgisch kunstenaar René Magritte.

Geschatte waarde: 927 euro