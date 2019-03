Met 100 km/u. door bebouwde kom op onverzekerde motor: vrijgesproken omdat formulier ontbreekt in dossier

Meise - Een snelheidsduivel die niet in orde was met zijn papieren en ook niet aan zijn proefstuk toe was, is toch vrijgesproken. Omdat er een papiertje in zijn dossier ontbrak veegde de rechter in beroep zijn eerder uitgesproken zware straf van tafel.

Een 31-jarige man uit Meise werd op 28 juni 2015 geflitst toen hij met zijn motor te snel door de bebouwde kom reed namelijk 100 km/u., gecorrigeerd tot 94 km/u., in plaats van de toegelaten 50 km/u.

De politie zette hem aan de kant. Naast de snelheidsovertredingen werden ook processen-verbaal opgesteld omdat hij geen verzekeringspapieren of geen inschrijvingsdocumenten kon voorleggen. En hij had ook geen rijbewijs op zak.

De politierechter in Vilvoorde was niet mild. Vooral omdat de man niet aan zijn proefstuk toe was. In 2013 werd hij als eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij werd veroordeeld tot 1 jaar celstraf, een rijverbod van 5 jaar en een boete van 10.800 euro euro. Maar ondanks alle bewijzen, tekende hij toch beroep aan.

Daarvoor moest hij een formulier invullen waarin hij aangaf waaróm hij de veroordeling wilde aanvechten, een administratieve verplichting sinds 2016. Maar het document ging blijkbaar verloren op de griffie, zo bleek. De zaak is nog een paar keer uitgesteld in de hoop dat het formulier toch nog ergens zou opduiken, maar helaas. Daarom heeft de rechter hem nu vrijgesproken zodat de boete en het rijverbod komen te vervallen.

Stel dat het bewuste formulier toch nog ergens zou opduiken, is het te laat. Het dossier is definitief afgesloten.