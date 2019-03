Jonge migrant sterft in vrachtwagen in haven van Calais

Aan de haven van Calais is vrijdagochtend een migrant van ongeveer 20 jaar overleden. De jongeman werd met een hartstilstand aangetroffen in de aanhangwagen van een vrachtwagen die aan de haven stond opgesteld. Dat is vernomen bij de prefectuur Pas-de-Calais en het parket van Boulogne-sur-Mer.

Het slachtoffer werd rond 8.30 uur ontdekt. Pogingen om hem te reanimeren hebben niets uitgehaald, zo zegt de prefectuur. Het is volgens dezelfde bron de eerste migrant die in 2019 in de omgeving van Calais sterft bij een poging om het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Volgens het parket gaat het vermoedelijk om een ongeluk. De man zou tijdens de rit verpletterd zijn geraakt tussen twee paletten. Er is een onderzoek geopend naar de exacte doodsoorzaak.

De haven meldt dat er geen verband is met de stiptheidsacties van de douaniers. De vrachtwagen zou niet door de actie zijn opgehouden.