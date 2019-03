Farid ‘le Fou’ op palliatieve zorgen

Farid Bamouhammad, ook wel ‘Farid le Fou’ genoemd, is van de gevangenis in Sint-Gillis overgebracht naar de dienst palliatieve zorgen van het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel. Hij lijdt aan kanker en is terminaal.

Farid Bamouhammad werd volgens zijn familie woensdag naar het ziekenhuis gebracht na een hongerstaking van drie weken. De Fransman zou ook al een week niets meer gedronken hebben.

“Met zijn uitgezaaide vorm van kanker in een terminale fase kon hij (in de gevangenis) niet meer de nodige zorgen krijgen in zijn kritieke toestand en in zijn doodsstrijd”, stelt de familie. “Hij zat opgesloten in een kleine cel, zonder daglicht, zonder liefde en zonder zijn naasten om hem te ondersteunen tijdens zijn laatste momenten, verstoken van elke menselijkheid.”

Volgens de familie zijn er geen cipiers of agenten die Bamouhammad bewaken in het ziekenhuis.

Bamouhammad kwam in de media toen hij in augustus 2005, tijdens een dag penitentiair verlof, twee vrouwen 33 uur lang opsloot in een appartement boven een café nabij de Brusselse Grote Markt. Bamouhammad hield er ook korte tijd zijn dochter en een ander kind vast. Hij pleegde die feiten omdat hij vreesde zijn dochter niet meer te mogen zien. Sindsdien werd Bamouhammad verschillende keren overgeplaatst, omdat de cipiers hem als ‘onhandelbaar’ betitelden.