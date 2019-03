Voor miljoen euro aan namaakkledij in beslag genomen in Spanje: Belgische verdachte

De Spaanse politie heeft in Pineda de Mar (Barcelona), 20.000 stuks namaakkledij in beslag genomen. Dat meldt de Spaanse radiozender Cope vrijdag. De verdachte is een Belg.

De kleren werden vorige week in een winkel in Pineda de Mar in beslag genomen. De kleren hebben een marktwaarde van 1 miljoen euro. Er is een onderzoek opgestart, waarbij een Belg als verdachte wordt vernoemd, zo meldt de radiozender.

Onder meer de merken Gucci, Adidas, Nike, Ralph Lauren en Tommy Hilfiger werden nagemaakt. Bij de in beslag genomen kleren bevonden zich voorts ook voetbaltruitjes van FC Barcelona.