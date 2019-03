Zussen plegen “perfecte moord” op vader, tot een bizarre liefdesdriehoek de waarheid aan het licht brengt

Twee zussen uit de Amerikaanse staat Florida zijn dinsdag gearresteerd op verdenking van de “perfecte moord” op hun vader, vier jaar geleden. Mary-Beth Tomaselli (63) en Linda Roberts (61) zouden ermee weggekomen zijn, als een bizarre liefdesdriehoek de waarheid niet aan het licht had gebracht.

Op 6 maart 2015 kregen de hulpdiensten een oproep van twee zussen in Palm Harbor, Florida. Ze hadden het levenloze lichaam van hun vader Anthony Tomaselli (85) gevonden in zijn huis. Ze hadden nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Omdat de bejaarde man aan kanker en aan dementie leed, gingen de hulpdiensten ervan uit dat het om een natuurlijk overlijden ging. Niets wees op het tegendeel.

Liefdesdriehoek

Maar, door een bizarre liefdesdriehoek haalde de waarheid de twee zussen in.

Volgens de lokale politiechef Bob Gualtieri leerde Mary-Beth in de zomer van vorig jaar een man kennen in een bar. “Zij begonnen een seksuele relatie”, zegt de politiechef. “Later stelde ze hem ook voor aan haar zus Linda. Hoewel zij getrouwd was, begon ook zij een seksuele relatie met de man. Of de zussen dat van elkaar wisten, is niet duidelijk.”

De man merkte echter dat Linda zich vreemd gedroeg, dat ze ergens mee zat. Naarmate het vertrouwen tussen de twee groeide, bloeide Linda open. Tot ze plots brak en vertelde wat er echt met haar vader was gebeurd.

Foto: Pinellas County Sheriff’s Office

De waarheid

Ze biechtte op dat zij en haar zus wisten dat hun zieke vader niet lang meer te leven had. Omdat hij absoluut niet naar een verzorgingstehuis wilde, dachten ze hem een handje te helpen.

Die bewuste avond schonken ze hun vader, die op de bank lag, een glas alcohol uit. Daar deden ze een grote dosis slaapmiddel in, die hem fataal moest worden. Maar, hun poging mislukte. Daarop nam Linda een kussen om hem te verstikken, maar ook daarmee lukte het niet om hun vader te doden. Uiteindelijk stopten ze een doek in zijn mond en knepen ze zijn neus dicht, tot hij stierf.

“Perfecte moord”

De minnaar van de zussen nam de volledige bekentenis op met zijn gsm en verwittigde nadien de politie. In samenwerking met de speurders slaagde hij er de daaropvolgende weken in om nog meer bekentenissen op te nemen van beide zussen.

Dinsdag werden ze allebei gearresteerd. Aan de politie bekenden ze het hele verhaal. Tot in de kleinste details. Volgens de politie zouden de vrouwen zeker zijn weggeraakt met hun “perfecte moord” als ze hun mond niet hadden voorbijgepraat.