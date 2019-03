Betekende ‘spookvliegtuig’, liefdesverdriet of terrorisme het einde van MH370? De theorieën over het grootste luchtvaartmysterie ooit

De verdwijning van de MH370 is het grootste mysterie in de luchtvaartgeschiedenis. Exact vijf jaar geleden verdween de vlucht, maar tot op heden zijn de zwarte dozen van het vliegtuig van Malaysia Airlines nog niet gevonden. De families van de vermiste slachtoffers leven nog steeds in onzekerheid. Zoals steeds bij een mysterie doen wilde theorieën en bizarre bedenkingen dan ook de ronde. Was MH370 een spookvliegtuig? Werden de inzittenden het slachtoffer van terrorisme? Of was dit alles een wanhoopsdaad van een verliefde piloot?