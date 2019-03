‘Mister AA Gent’ verlengde zijn contract en blijft geloven in de kansen van zijn team: “Mijn naam is Nana, ik twijfel nooit”

KAA Gent is nog steeds verwikkeld in een heftige strijd om een ticket voor Play-off 1. Aanvoerder Nana Asare laat er geen twijfel over bestaan. “De sfeer is nooit beter geweest en iedereen weet wat er op spel staat.”

Zondagmiddag ontvangen de Buffalo’s immers KV Oostende, waar deze week Gert Verheyen afscheid nam. Maar voor Asare en co verandert dat niets aan hun missie: “We moeten gewoon ons ding doen en ook plezier proberen te hebben in wat we doen. Dan kom je al een eind ver. Dat is ook mijn rol als aanvoerder: we hebben veel jongens die al een tijdje voetballen, dus we weten wel wanneer we moeten ontspannen en wanneer je er moet staan. We hebben nu een week lang goed getraind en iedereen amuseert zich en enkelen komen ook stilaan uit hun schulp.”

Ondertussen stijgt de spanning natuurlijk wel met het oog op die potentieel alles beslissende partij van volgende week zondag op bezoek bij Sint-Truiden: “ Mijn naam is Nana, ik twijfel nooit”, giert Asare het uit. “De sfeer in de kleedkamer is echt nooit beter geweest. Iedereen weet wat te verwachten en wat er op het spel staat.”

Asare tekende ondertussen een nieuw contract waardoor hij tot juni 2021 onder contract ligt in de Ghelamco Arena. Wat hem meteen tot één van de langst dienende spelers van de Gentse kleedkamer maakt: “Ik ben heel blij met mijn nieuw contract. Het management van de club is ook heel tevreden dat ik bijtekende. Het is een club in ontwikkeling waar het goed toeven is en ik kijk er naar uit om hier verder te blijven voetballen. Ook mijn gezin heeft het hier naar hun zin. Dus dit was dan ook een uitstekende kans.”

“Als ik mijn contract uitdoe, zal ik acht jaar bij deze club aangesloten zijn. Dat is een mooie periode”, glimlacht de minzame Gentse aanvoerder. “Het bewijst dat het bestuur ook tevreden is over mij. Anders zal men je geen nieuw contract aanbieden. Alles is hier mooi geregeld en je kunt hier uitstekend werken. Ik heb eigenlijk altijd bewust gekozen voor een loopbaan waarbij stabiliteit een belangrijke factor is. Waarom veranderen als het niet nodig is?”

Voor Asare dus geen exotisch avontuur of een laatste kunstje in de Amerikaanse MLS of China: “Een kans bij een club in het Midden-Oosten? Het gaat ook om je familie en zij zijn hier veilig en voelen zich gelukkig. Waarom zou je dan ergens naar toe willen gaan waarvan je niet weet hoe het zal evolueren en waar je jouw gezin langere tijd moet missen? Ik heb het naar mijn zin bij AA Gent en ook met de coach klikt het prima.”

“Hij heeft zijn ideeën en ik vind hem persoonlijk ook gewoon echt een prima coach. Thorup heeft duidelijk zijn eigen stijl. En het zou zeer goed zijn om onze spelersgroep samen te kunnen houden en dan het nieuwe seizoen samen aan te vatten en verder te bouwen op de basis die we nu gelegd hebben. Want geloof me, individueel hebben we veel kwaliteiten, hier is veel mogelijk.”