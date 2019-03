Fred Rutten na het ellebogenwerk van Ivan Santini: “Het zou unfair zijn als de refs hem nu gaan viseren”

Bij Anderlecht staat Ivan Santini al een tijdje in het oog van de storm. De spits deelde de voorbije weken enkele ellebogen (en een slag) uit, maar werd er niet voor gestraft. RSCA-coach Fred Rutten sprak erover met Santini, maar vindt ook niet dat de scheidsrechters de spits nu extra in de gaten moeten houden.

Lokeren-verdediger Bambo Diaby en Club-verdediger Brandon Mechele maakten de afgelopen weken kennis met de slagkracht van Ivan Santini. Het liep een beetje de spuigaten uit.

“Ik heb verschillende zaken aangekaart binnen de groep en ik heb heel voorzichtig met Santini over dat ellebogenwerk gesproken”, aldus Rutten. “Ivan ziet wel in dat het soms te ver gaat en dat hij dat soort zaken moet beperken. Soms gaat het te ver, maar voor een deel zit dat zich breedmaken ook in zijn spel. Santini is een lieve man en hij heeft nooit kwade bedoelingen, maar hij is opgegroeid met die speelwijze en dan is het soms heel moeilijk om dat te veranderen. Hij heeft heel zijn leven al zo geacteerd. Al begrijp ik wel dat de buitenwacht het vaak anders interpreteert. Dan zien ze die beweging, maar hun reactie is niet altijd gerechtvaardigd. Ivan doet dat niet bewust.”

Nu er zoveel ophef over is, gaan de scheidsrechters Ivan Santini wel beter in de gaten houden, maar dat vindt Rutten niet echt nodig. “Ik zou het unfair vinden als de refs Santini nu extra gaan viseren. Ik geloof ook niet dat ze dat gaan doen. In de korte periode dat ik hier ben, heb ik al gemerkt dat de Belgische scheidsrechters heel professioneel zijn.”

Bakkali out

Anderlecht moet vooral hopen dat Santini niet eens langdurig geschorst wordt, want Dimata is nog niet inzetbaar. De spits koos ervoor om zijn knie niet te laten opereren. De medische staf volgt zijn revalidatie op van dag tot dag en een datum plakken op zijn comeback is heel moeilijk.

Zondag, tegen Kortrijk, mist paars-wit overigens ook Zakaria Bakkali die geblesseerd is. Ook Bornauw en Makarenko zijn nog niet inzetbaar.