Steeds meer vrouwen krijgen te maken met seksuele intimidatie. VUB-studente en zangeres Aurélie Boffé (21) uit Overijse is één van hen. Ze schreef haar ervaringen van haar af in een eerste nummer.

Onder de artiestennaam Ellie Fey schreef Aurélie haar eerste single, getiteld ‘Woman’. Een nummer dat herkenbaar zal zijn voor vele vrouwen. “It all began when I was thirteen ...