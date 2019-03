Ivan Leko brengt slecht nieuws: “Nog veel te vroeg voor Arnout Danjuma”

Recent kwamen er positieve geluiden naar buiten rond de situatie van Arnaut Danjuma. De Nederlander trainde na 4,5 maanden weer mee met de groep, maar Leko temperde vandaag het enthousiasme rond de comeback van zijn Nederlander. Volgens de Brugse coach is het nog te vroeg voor Danjuma om te spelen.

“Of zijn terugkeer het beste nieuws van de week was? Neen, dat was de overwinning tegen Sint-Truiden”, knipoogde Leko. “Natuurlijk zijn we blij dat hij een aantal oefeningen kon meedoen, maar we moeten erg voorzichtig zijn. Eupen komt nog veel te vroeg. Club heeft straks een topfitte Danjuma nodig dus we moeten hem tijd geven om in vorm te komen. De komende weken zullen we nog moeten oppassen.”

Leko gaf ook nog mee dat Mechele (schouder) waarschijnlijk in de selectie zit, maar niet veel trainde. Daarom is het niet ondenkbaar dat Amrabat opnieuw aan de aftrap komt. “Tegen Sint-Truiden was hij heel goed, beter dan rechts in de verdediging of op rechtsbuiten. Hij blijft een middenvelder en heeft veel opgeofferd voor Club de laatste maanden. Ik ben hem heel dankbaar. Omdat Mitrovic, Decarli en Mechele op de sukkel gingen, moeten we nu eenmaal oplossingen zoeken.”

Het puntenverlies van Genk en de nipte zege tegen Sint-Truiden deden Club opnieuw wat knabbelen aan de achterstand op de leider. Leko vindt dat zijn team al langer goed bezig is, ongeacht enkele tegenvallende resultaten. “Sinds de stage in Qatar is de sfeer en onze manier van trainen heel goed. Ik ben heel tevreden van wat de jongens wekelijks laten zien. We lieten redelijk wat punten liggen, maar het resultaat hangt soms af van details. Als ik de statistieken van onze eerste tien wedstrijden van het seizoen vergelijk met onze tien laatste, zijn onze laatste matchen een stuk beter op verschillende vlakken. Maar het resultaat viel wél telkens tegen.”

Om Genk nog te kunnen bijhalen in Play-off 1, pakt Club maar beter zes op zes tegen Eupen en Moeskroen. Leko is op zijn hoede. “We hebben al getoond dat we slecht kunnen zijn tegen op papier kleinere namen. We hebben door onze achterstand niet veel keuze: elke match moeten we vol gaan om te winnen. Voor rekensommetjes is er momenteel geen ruimte. Genk staat op zes punten, maar achter ons staan er nog enkele ploegen dichtbij. Het wordt nog twaalf matchen volle gas en op 19 mei gaan we zien of we ons doel gehaald hebben. Na een lang seizoen is het logisch dat we qua efficiëntie en resultaten momenteel niet top zijn, maar er is nog marge. Ik ben ervan overtuigd dat we nog beter gaan worden.”