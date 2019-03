Voetbalcoach voor rechter na relatie met 14-jarige speelster: knuffels en zoenen voor ogen van de ouders

Aalst / Appels - Een 45-jarige Oost-Vlaamse voetbalcoach hangt een celstraf van een jaar boven het hoofd nadat hij een half jaar lang een relatie had met een 14-jarige speelster uit Aalst. “Het moet toch van twee kanten gekomen zijn”, verdedigde hij zich in de rechtbank.

Het was de moeder van de 14-jarige tiener die in augustus van 2016 aan de alarmbel trok. Haar dochter had haar opgebeld met de boodschap dat ze een relatie had. “Als je die goedkeurt kom ik naar huis, anders niet”, klonk het. De partner van het meisje bleek haar dertig jaar oudere voetbaltrainer Luc V. te zijn.

De coach, die zelf een gezin had met kinderen ouder dan zijn nieuwe ‘vriendin’, zette haar thuis af en er werd geknuffeld en gezoend voor de ogen van de ouders. De twee zouden een zestal maanden een relatie met elkaar hebben. “Ik wil met haar naar het buitenland en een nieuw leven beginnen”, vertelde Luc V., die thuis al een jaar lang op de zetel sliep.

Uiteindelijk werd het de coach verboden om nog contact te hebben met de tiener. Het kwam tot een proces voor de correctionele rechtbank van Dendermonde dat Luc V. vrijdag beschaamd onderging. Het openbaar ministerie vroeg er voor hem een jaar cel met probatievoorwaarden wegens schending van de eerbaarheid van een minderjarige.

“Het was een stommiteit”, gaf de coach toe. “Ik heb er toen niet over nagedacht. Ik zat aan de cocaïne tijdens die periode waardoor mijn beoordelingsvermogen niet goed zat. We hadden een relatie maar iets seksueel is er nooit gebeurd. Ik heb spijt, maar het moet toch van twee kanten gekomen zijn.”

Volgens de advocaat van het tienermeisje en haar ouders werd zijn cliënte in het verleden al eerder het slachtoffer van zedenfeiten. “Luc V. wist dat en toch had hij zelf ook ongeoorloofde contacten met haar”, zei de raadsman. “En dat als haar voetbaltrainer en haar vertrouwenspersoon. Het is goed om te horen dat hij spijt heeft van wat er is gebeurd, maar de verantwoordelijkheid voor hun relatie doorschuiven naar een minderjarige kan natuurlijk niet.”

“Ging alleen maar om tederheid”

Jef Vermassen, de advocaat van Luc V., ontkende de schuld van de voetbalcoach niet. “Ik zeg het heel luid: als volwassene een relatie hebben met een veertienjarig meisje, dat mag niet. Maar voor mijn cliënt ging het alleen maar om tederheid. Hij heeft het meisje op geen enkele manier onder druk gezet of haar naakt gezien. Ze was ook al heel volwassen voor haar leeftijd. Met zijn relatie thuis ging het niet goed en Luc V. heeft op een zwak moment toegegeven aan haar. Bovendien heeft mijn cliënt een zeer moeilijke jeugd gehad waarin hij zelf misbruikt werd door zijn eigen vader.”