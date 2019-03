130 euro boete voor sluikstorters in Schaarbeek want: “de straat was geen afval”

/ Schaarbeek - De gemeente Schaarbeek voert al enkele jaren een verbeten strijd tegen sluikstorters en treedt er ook streng tegen op. De affichecampagne die nu in het straatbeeld opduikt, getuigt echter niet van een professionele aanpak. Zelfs met Google Translate was de tekst beter vertaald geworden.

Schaarbeek zet zeer sterk in op de bestrijding van vuilnis op straat, klinkt het op het kabinet van schepen van Netheid Deborah Lorenzino (Défi). De minimumboete voor wie betrapt wordt bedraagt 130 euro.

De vertaling van de affiche kon op zijn minst gezegd beter.

Hadden ze de tekst “La rue n’est pas une poubelle’ ingegeven op de gratis vertaler Google Translate zou men ‘De straat is geen afval’ als resultaat hebben gekregen. Dat zou toch al iets beter geweest zijn dan wat er nu staat.

“Dit kan u duur kosten”, is overigens ook geen correcte vertaling.

“De erbarmelijke vertaling op onze affiche is het gevolg van een menselijke fout. Ik kan niemand iets verwijten want ik heb het ontwerp van de affiches in mijn mailbox gekregen, ik heb vluchtig de bedragen gecheckt, zonder het Nederlands na te lezen”, zegt Geert Pierre die adjunct-directeur is van Netheid en Groene Ruimten in Schaarbeek.

“Volgende week zullen er foutloze affiches in het Schaarbeekse straatbeeld te zien zijn. De campagne is in ieder geval niet onopgemerkt van start gegaan”, klinkt het.