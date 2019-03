Struikelt Italiaanse regering over een trein?

De Italiaanse regering staat bijna op springen. Aanleiding is onenigheid over de aanleg van een hogesnelheidslijn (hst) tussen Lyon en Turijn, een conflict dat al lang sluimert maar nu escaleert. De twee sterkhouders van de Italiaanse regering - Matteo Salvini van de Liga en Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging - staan lijnrecht tegenover elkaar.

Volgens Salvini zal maandag een openbare aanbesteding worden uitgeschreven. Hij gaat de stekker uit de regering trekken “als er teveel neen wordt gezegd”, zei hij donderdagavond in een televisie-interview. Maar Di Maio hield vrijdag voet bij stuk. “We hebben de opschorting van het project gevraagd, dat al twintig jaar oud is”, klonk het. “Dat is zo afgesproken in het regeerakkoord tussen de Liga en de Vijfsterrenbeweging”. Hij verweet Salvini zich “onverantwoordelijk” te gedragen.

De hst-verbinding zorgt al maanden voor discussies binnen de Italiaanse meerderheid. De Liga wil die lijn graag gerealiseerd zien om de economie in het noorden van Italië te versterken, maar voor de Vijfsterrenbeweging is het verspilling van overheidsgeld. De Italiaanse premier Giuseppe Conte tracht te bemiddelen en vroeg donderdag nog aan Frankrijk en aan de Europese Unie om het project met Italië te heronderhandelen. De EU springt voor 40 procent bij in de kosten van het project.

Tegen maandag zouden er knopen moeten worden doorgehakt, want ook Frankrijk wil graag de procedure voor het uitschrijven van een openbare aanbesteding opstarten. Het gaat om orders van meer dan 2 miljard euro.