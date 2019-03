Dakloze zwarttanker vergist zich van rechtbank en riskeert gevangenisstraf

Houthalen-Helchteren / Bree / Maasmechelen / Genk / Tongeren - Een dakloze man moet mogelijk een gevangenisstraf van tien maanden en een boete van 400 euro betalen, omdat hij in negen tankstations ging tanken en wegreed zonder te betalen. De man daagde niet op in de rechtbank van Tongeren omdat ... hij zich van rechtbank had vergist.

De man rijdt niet alleen heel Limburg rond in zijn auto, maar overnacht er ook in. Tussen juni 2018 en vorige maand werd hij negen keer betrapt op zwarttanken. “Hij gaat naar een tankstation waar binnen afgerekend moet worden, tankt en rijdt daarna gewoon verder”, aldus het Openbaar Ministerie.

De man zou zo voor meer dan 250 euro aan brandstof achterover geslagen hebben. Onder meer op camerabeelden van benzinestations in Houthalen, Genk en Maasmechelen was te zien hoe de man wegreed zonder te betalen. “Maar ook in Bree sloeg hij toe. De uitbater daar ging met alle nummerplaten van auto’s die niet betaald hadden naar de politie en ook daar zat zijn nummerplaat tussen”, vervolgt het OM.

Op 13 februari werd zijn auto gecontroleerd en gearresteerd voor verhoor. Daar vertelde de man dat hij verslaafd is aan alcohol en drugs en financieel aan de grond zit. Daarom woont hij in zijn auto en heeft hij brandstof nodig heeft om zich warm te houden.

De man moest zich vrijdagmorgen komen verantwoorden in de rechtbank van Tongeren, maar hij had zich van rechtbank vergist en daagde op in de rechtbank van Hasselt. Hij geraakte niet meer tijdig in Tongeren en moest noodgedwongen verstek geven. Vonnis op 12 april.