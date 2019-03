Steven Defour mist na kuitoperatie rest van het seizoen bij het Engelse Burnley

Foto: Action Images via Reuters

Steven Defour is onder het mes gegaan aan de kuit en start zijn revalidatie. Dat heeft Sean Dyche, trainer van de Belg bij Burnley, vrijdag bevestigd. Defour staat allicht tot het einde van het seizoen aan de kant.

Defour beleefde nog maar weinig plezier aan deze jaargang. De 30-jarige middenvelder miste de start van het seizoen met kuitpijn, maar vierde eind september zijn terugkeer. Na enkele wedstrijden viel hij begin december toch weer uit. Begin dit jaar keerde hij even terug, maar Defour kwam toen slechts in twee matchen om de FA Cup in actie. Hierna stond hij terug aan de kant.

Burnley doet het zonder Defour niet te best. Het team staat na 29 speeldagen pas zestiende in de Premier League en moet nog punten pakken om het behoud. (belga)