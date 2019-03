Is Duitser die broodjes vergiftigde verantwoordelijk voor de dood van 21 collega’s?

Na de veroordeling van een 57-jarige Duitser wegens het vergiftigen van collega’s, gaan Duitse onderzoekers het voortijdig overlijden van 21 andere werknemers onder de loep nemen. Dat heeft het parket meegedeeld.

Klaus O. werd donderdag door de rechtbank in Bielefeld tot een levenslange celstraf veroordeeld voor het vergiftigen van collega’s in een bedrijf in Schloss Holte-Stukenbrock, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hij strooide gif op hun broodjes en in hun drankjes. Twee collega’s liepen daardoor ernstige schade aan de nieren op. Een andere collega had te maken met hersenschade en bevindt zich sindsdien in vegetatieve toestand.

Dat er een levenslange celstraf wegens het toebrengen van ernstige lichamelijke letsels is uitgesproken, betekent echter niet dat de zaak is afgesloten, zo deelde onderzoeksrechter Veit Walter mee.

De verdere onderzoeken hebben betrekking op 21 werknemers die om het leven kwamen voor ze hun pensioenleeftijd bereikt hadden. Een ongewoon hoog aantal collega’s van de verdachte stierf aan kanker of een hartaanval.

“We zetten het onderzoek voort. Dit is maar een momentopname”, verklaarde Walter. Bewijzen van nieuwe misdaden en bijkomende veroordelingen kunnen nog een invloed hebben op de manier waarop Klaus O. behandeld wordt bij het uitzitten van zijn straf. Gevangenen die tot levenslang veroordeeld zijn, kunnen in Duitsland na vijftien jaar een voorwaardelijk invrijheidsstelling aanvragen. De rechtbank had wel al strikte beperkingen voor een mogelijke vrijlating opgelegd.