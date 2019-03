Duitse autobouwers riskeren miljardenboete van Europa wegens kartelafspraken

De Duitse autoconcerns BMW, Volkswagen en Daimler riskeren miljardenboetes van de Europese concurrentieautoriteiten wegens ongeoorloofde afspraken. Dat bericht het Duitse weekblad Der Spiegel vrijdag. De boetes kunnen volgens het magazine in de komende weken opgelegd worden. De Europese Commissie wil geen commentaar kwijt op het bericht.

De autobouwers zouden onder andere overeengekomen zijn om geen partikelfilters te gebruiken bij benzinemotoren, waardoor de uitstoot van fijn stof gereduceerd had kunnen worden. Ook zouden afspraken gemaakt zijn over de grootte van AdBlue-tanks. De Europese Commissie is in september een antitrustonderzoek gestart, een vooronderzoek liep sinds 2017.

Een woordvoerster van Daimler laat weten dat het autoconcern zijn volledige medewerking verleent aan de Europese autoriteiten. Ook Volkswagen geeft een gelijkaardige reactie.