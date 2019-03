Pure kafka: Als Antwerpse klant van Proximus wordt gebeld, neemt Waals meisje met Orange-abonnement op

“Waar zit je? Ik kan je niet bereiken op je gsm. En als het toch lukt, kom ik bij een Franstalig meisje terecht.” Na die mail van haar vriend, twee dagen geleden, kwam de Wilrijkse Marjan tot een akelige ontdekking. Een Waalse tiener heeft hetzelfde gsm-nummer als zij. “Hoogst uitzonderlijk, maar technisch niet onmogelijk”, klinkt het bij Proximus.

Marjan uit Wilrijk wisselde van provider en schakelde over van Orange naar Proximus. Die overschakeling verliep probleemloos. Tot deze week.

“Ik kreeg plots een aantal Franstalige sms- en Whatsapp-berichten. Van verschillende nummers die ik niet ken. Een vergissing dacht ik en verwijderde ze. Maar ze bleven komen. Twee dagen geleden stuurde mijn vriend me een bericht waarin hij vroeg waar ik was. Hij kon me niet bereiken op de gsm. Want ofwel werd er niet opgenomen, ofwel kwam hij bij een Franstalig meisje terecht.”

Blijkt intussen dat zowel de Antwerpse als het meisje uit Luik hetzelfde 0499-nummer toegewezen kregen. Hoe dat kan, is nog altijd een raadsel.

“Wij hebben, zo blijkt uit nazicht, een actieve klant op dit nummer. Mevrouw is trouwens al sinds 2014 titularis van dit oproepnummer. Onze technici hebben geprobeerd haar te bellen en komen op een niet-gepersonaliseerde/ingestelde voicemail uit, wat niet uitzonderlijk is natuurlijk. We zoeken verder uit hoe deze klant gelinkt kan zijn aan Proximus”, zegt Annelore Marynissen van Orange.

Proximus voerde vandaag zijn eigen onderzoek, bevestigt Fabrice Gansbeke. “Wanneer iemand van provider verandert moet er alleszins een dossier worden gesloten en een nummer worden opgezegd bij de ene en een nieuw dossier worden geopend en een nummer worden geactiveerd bij de andere. Wellicht is daar iets fout gelopen.”

Maar daarmee is het probleem niet opgelost. “We zoeken verder naar een snelle oplossing”, klinkt het zowel bij Proximus als bij Orange.

“Proximus raadde me aan een klacht in te dienen bij de politie. Zo heb ik een proces-verbaal voor het geval ik een zware factuur zou krijgen voor de gesprekken die de andere klant heeft gevoerd”, zegt de Wilrijkse die niet begrijpt waarom het zo lang duurt voor het probleem opgelost raakt. Vandaag kreeg ze trouwens onder meer telefoon van de dokter van het Waalse meisje die schrok toen ze hoorde dat het niet haar patiënte was die de telefoon op nam.

Proximus liet Marjan vrijdagochtend telefonisch wel al weten dat ze haar een nieuw nummer kunnen geven, zo is het probleem opgelost.

“Maar dat zie ik niet zitten. Want alles is gelinkt is aan mijn gsm-nummer”, zegt ze. En bovendien, bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, de regulator zeg maar, bevestigen ze dat haar Proximus-nummer officieel geregistreerd staat. Wordt dus vervolgd.