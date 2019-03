“ISIS-bruid Shamima Begum heeft nu ook haar derde baby verloren in Syrië”

Shamima Begum was twee weken geleden voor de derde keer mama geworden. De twee vorige kinderen die ze kreeg met de Nederlandse Syriëstrijder Yago Riedijk overleden niet veel later door de erbarmelijke omstandigheden waarin ze moesten opgroeien, en nu zou ook het derde kindje van de vrouw overleden zijn.

“We hebben sterke maar tot nu toe onbevestigde berichten dat de zoon van Shamima Begum is overleden”, schrijft haar advocaat Tasnime Akunjee op Twitter. “Hij was een Brits burger.”

We have strong but as yet unconfirmed reports that Shamima Begums son has died . He was a British Citizen.