Pieter Buyle en Mathias Deveugele loven hun bekende sportvriendinnen Jolien D’hoore en Tessa Wullaert

Vandaag, op Internationale Vrouwendag, worden vrouwen over de hele wereld in de bloemetjes gezet. Wij belden met Pieter Buyle en Mathias Deveugele op. De twee mannen staan achter Belgische wielertrots Jolien D’hoore en tweevoudig Gouden Schoen-winnares Tessa Wullaert.

Pieter Buyle, vriend van wielrenster Jolien D’hoore: “Als ze iets in haar hoofd heeft, gaat ze er 200% voor”

“Ik denk niet dat je veel professioneler kan leven voor je sport dan hoe Jolien leeft”, zegt haar partner Pieter Buyle. “Hoe ze haar trainingen benadert en bestudeert met haar trainers. Naar belangrijke wedstrijden toe werkt ze ook samen met een sportdiëtiste zodat ze helemaal fit aan de start kan komen en dan nog voldoende rusten en zich soigneren.”

Jolien D’hoore is ongeveer een half jaar van huis tijdens het seizoen. Opofferingen die haar vriend begrijpt, want hij is zelf ook wielrenner. “Dat maakt het makkelijker dan als iemand het niet gewoon is om te sporten of te fietsen. Ik begrijp welke opofferingen ze moet maken, ook als die wat nadeliger zijn voor mij. Ik kan dat allemaal beter plaatsen, want alles staat in het teken van de sport he.”

“Het gebeurt vaak dat als we op restaurant zijn of een winkel binnenstappen, dat Jolien aangesproken wordt of dat er een foto wordt gevraagd. We hebben daarmee leren leven, en het gebeurt dan ook weleens dat ik diegene ben die de foto maakt”, lacht Buyle.

Pieter kent zijn Jolien D’hoore door en door en weet dan ook dat de Gentse zich niet zomaar gewonnen geeft. “Jolien heeft een karakter. Als ze zich iets in het hoofd haalt dan gaat ze er 100, nee 200% voor. Ze laat zich niet zomaar doen. Ik denk dat ze op dat vlak anders is dan een ander en dat maakt het verschil tussen een topper en een gewone sporter.”

Mathias Deveugele, vriend van voetbalster Tessa Wullaert: “Om op zo’n jonge leeftijd al op eigen benen te staan in het buitenland. Daarvoor moet je sterk in je schoenen staan.”

De vriend van Tessa Wullaert was van plan om mee te verhuizen naar Manchester toen Wullaert in juni haar droomtransfer versierde. Na een maand keerde hij opnieuw terug. “De bedoeling was dat ik er fulltime zou werken, want de vrouwenvoetbalsters verdienen niet de budgetten die de mannen verdienen. Ik heb in Manchester werk gezocht en mijn weg proberen zoeken, maar ben uiteindelijk toch naar België teruggekeerd.”, vertelt Mathias Deveugele.

Hij reist nu in de weekends naar Manchester en Tessa zelf komt naar België als haar seizoen bij Manchester City erop zit of als ze met de Red Flames moet spelen. “Talent heeft ze sowieso om er te geraken, maar haar karakter is bewonderenswaardig. Dat heb je nodig als je al zo vroeg op je eigen benen moet staan in het buitenland. Ze moest daar haar vrienden en familie voor opgeven. Dan moet je wel sterk in je schoenen staan”, prijst Deveugele zijn vriendin.

“Tessa gaat niet uit tijdens het seizoen, ze let op haar voeding, gaat niet laat slapen. Ze is daar redelijk strikt in en als ze een doel heeft dan moet alles wijken. Daardoor moet ik haar niet echt bijstaan. Ik zou er wel iets van zeggen indien nodig en dat apprecieert ze dan wel, dat er iemand achter haar staat die haar ten volle steunt.”