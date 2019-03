1B-kenner gooit de troeven van Beerschot Wilrijk en KV Mechelen op tafel: “Het is voor mij écht fifty-fifty”

Niemand beter geplaatst dan Proximus-commentator Dave Peters om 24 uren voor de eerste loeiend spannende promotiefinale in 1 B de kansen in te schatten van Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen. Hij weigert zich uit te spreken over een favoriet, “het is voor mij écht fifty-fifty.” Maar bij het schudden van de kaarten komen wel de troeven van de twee aartsrivalen boven. Telkens drie namen, zowaar.