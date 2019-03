Kasterlee - Op de Retiesebaan in Kasterlee is vrijdagmiddag een 58-jarige man uit Dessel om het leven gekomen bij een auto-ongeval.

Het ongeval deed zich voor omstreeks 13.50 uur. De wagenbestuurder reed om een nog onduidelijke reden tegen een boom. De bestuurder zat gekneld en is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer is een 58-jarige man uit Dessel. De Retiesebaan is nog afgesloten.

Foto: BERT DE DEKEN