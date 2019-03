De crisis bij AS Roma is compleet, trainer én ‘redder van de club’ buiten: “De exodus aan talent de voorbije jaren was onthutsend”

Het gaat van kwaad naar erger dit seizoen met AS Roma. De Giallorossi stellen teleur in de Serie A (vijfde), werden uitgeschakeld in de Champions League door FC Porto, ontsloegen vervolgens trainer Eusebio Di Francesco en zagen sportieve baas Monchi opstappen. “De periode van de Spanjaard in Rome was een ramp”, klinkt het bij twee Serie A-kenners.