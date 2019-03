Granaataanslag in Antwerpen: link met familie die bekend is in het drugsmilieu

Antwerpen / Deurne - Na de granaataanslagen van donderdagnacht heeft de politie van een getuige een zeer goede beschrijving van het vluchtvoertuig van de daders gekregen, dat leidde uiteindelijk tot de huiszoekingen die vrijdagochtend onder meer in Deurne plaatsvonden. Er zouden verschillende mensen verhoord worden door de federale gerechtelijke politie. Het parket wil nog steeds geen commentaar geven bij de granaataanslagen van afgelopen nacht, noch bij de huiszoekingen die volgden.

Minstens een van de auto’s waartegen de granaataanslag in de Dijlestraat gericht was, is eigendom van de familie E.M. De familie woont vooral in Berchem maar een van de familieleden staat ingeschreven in de Dijlestraat. De familie is bekend in het drugsmilieu.

Er wordt, volgens onze informatie, uitgegaan van een link met de brandstichtingen eerder deze week. Of het om represailles dan wel een extra ‘waarschuwing’ aan dezelfde groep gaat, is nog niet duidelijk.

LEES OOK. Bewoners na zoveelste aanslag in Antwerpse buurt: “We zijn dat hier gewoon”

Getakeld

“Rond 3.20 uur ontploften twee explosieven in de Dijlestraat, vermoedelijk granaten, onder twee wagens”, bevestigt Willem Migom van de Antwerpse politie. “Daarbij raakten ook andere geparkeerde wagens en de gevels van enkele huizen beschadigd.”

De lokale en federale politie, het labo en de ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De twee wagens werden intussen getakeld voor sporenonderzoek.

Park Spoor Noord

De Dijlestraat ligt in Antwerpen-Noord, vlakbij Park Spoor Noord. Daar werden woensdag ook al twee wagens in brand gestoken. In totaal gingen toen drie wagens in vlammen op. De link met het drugsmilieu ligt dan ook voor de hand.

Begin januari 2017 werd een woning op de hoek van de Lange Lobroekstraat met de Dijlestraat tot tweemaal toe beschoten en werden ook molotovcocktails gegooid. Daarbij ging de auto van een invalide vrouw in vlammen op.

Foto: rr

Foto: bfm

Foto: bfm

Andere wagens die in de straat geparkeerd stonden, raakten ook beschadigd. Foto: BFM

Foto: rr

Andere wagens die in de straat geparkeerd stonden, raakten ook beschadigd. Foto: BFM

Foto: bfm

Foto: BFM

Foto: bfm

Ook een aantal huizen raakte beschadigd. Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: BFM