Donald Trump na heisa rond parlementslid: “Heel jammer, de Democraten zijn anti-Joods geworden”

Volgens Donald Trump is de Democratische Partij in de VS “anti-Israël” en “anti-Joods”. Dat heeft de Amerikaanse president gezegd na de stemming van een resolutie die antisemitisme en discriminatie jegens andere godsdiensten en afkomsten op dezelfde hoogte zet.

Het Amerikaanse Huis stemde donderdag met een meerderheid van 407 tegen 23 voor een resolutie die antisemitisme en alle andere vormen van racisme en onverdraagzaamheid veroordeelt. Ook de Democraten stemden voor, en volgens Donald Trump is dat niet toevallig.

Net voor de president vrijdag op het vliegtuig stapte om de schade te gaan opmeten na de tornado in Alabama, sprak hij de aanwezige journalisten toe over de stemming van donderdag. “Ik vond de stemming in het Huis schandalig”, zei hij volgens The Washington Post. “Die stemming was een schande. En als iedereen eerlijk zou zijn, vinden ze dat allemaal.”

De stemming zegt volgens Trump veel over de Democratische Partij in zijn land. “De Democraten zijn een partij geworden die anti-Israël is”, zei de president. “Ze zijn een anti-Joodse partij geworden. En dat is echt jammer.”

Ilhan Omar

De uitspraken van Trump kunnen mogelijk ook slaan op de uitspraken van de Somalisch-Amerikaanse Ilhan Omar (37). De stemming werd aanzien als een terechtwijzing door de Democraten van hun eigen parlementslid uit Minnesota , nadat die in een boekhandel in Washington DC controversiële uitspraken liet noteren.

LEES OOK. 2 maanden in het Congres, al 2 keer teruggefloten: wie is Ilhan Omar, de Democrate die haar partij verdeelt met haar aanhoudende kritiek op Israël (+)

Omar nam er de grote politieke invloed van Israël in de VS op de korrel, waarbij politici “worden aangespoord zich trouw op te stellen jegens een ander land dan Amerika”.

Haar critici – aan de politieke rechterzijde, maar ook in haar eigen democratische partij – interpreteerden dat onmiddellijk als een sneer naar Joodse Amerikanen in het Congres, van wie de loyaliteit niet bij de VS maar bij Israël zou liggen. Critici gaan ervan uit dat Omar met haar uitspraak expliciet Joden viseerde, en hen aansprak op hun afkomst of religie, wat neerkomt op antisemitisme.