Plaatsgebrek in jeugdinstelling: minderjarige auto-inbrekers vrij

Leuven / Wilsele - Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag werd op vier verschillende plaatsen in minstens twaalf auto’s ingebroken. Drie minderjarige daders werden gevat, maar moesten intussen weer vrijgelaten worden.

Auto-inbrekers sloegen toe in telkens drie wagens in de Maria Theresiastraat en de Koning Leopold-I-straat in Leuven en ook nog telkens drie in de Decouxlaan en Roeselbergdal in Wilsele. Telkens werd het achterste raampje aan de passagierszijde stukgeslagen. De buit bestond uit twee gsm’s, cash geld, een tankkaart en een koptelefoon.

In het Roeselbergdal werden drie verdachte minderjarigen van 15, 16 en 17 jaar opgepakt nadat een bewoner vanuit zijn raam zag hoe dit trio met behulp van een zaklamp binnen keek in de geparkeerde auto’s en voelde of de portieren vast waren. De politie kon de verdachten, die geen identiteitsdocumenten bij zich hadden en uit Nederland waren afgezakt naar Leuven, oppakken. Ze bleken ook in het bezit van drie gestolen fietsen. “De jeugdrechter werd gevorderd, maar wegens plaatsgebrek konden ze niet in een instelling geplaatst worden”, klinkt het bij het parket. Er loopt wel nog onderzoek met zicht op een dagvaarding.

“We zijn niet gelukkig met deze afloop”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “We zien die gasten vermoedelijk nooit terug. En dat terwijl we in het onderzoek toch wel wat tijd staken.”

Het is extra jammer dat daders ongestraft blijven als je weet dat er in 2018 opnieuw 201 feiten van diefstal uit en aan voertuigen geregistreerd in Leuven.