Algerijnse opposant opgepakt in Zwitsers ziekenhuis waar president verzorgd wordt

De Frans-Algerijnse opposant en zakenman Rachid Nekkaz, die zich vergeefs kandidaat wilde stellen voor de presidentsverkiezingen in zijn land, is vrijdag opgepakt in het ziekenhuis in het Zwitserse Geneve waar de Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika verzorgd wordt. Dat heeft de politie gemeld. De man werd opgepakt na een klacht over huisvredebreuk.

Voor het ziekenhuis had net een betoging plaatsgevonden op initiatief van Nekkaz. Daaraan nam een honderdtal mensen deel. Hoe de 47-jarige Nekkez het ziekenhuis kon binnendringen, is nog onduidelijk, want het gebouw wordt zwaar bewaakt. Uiteindelijk geraakte hij tot aan de inkombalie.

Nekkaz wilde in april opkomen bij de Algerijnse presidentsverkiezingen, maar dat werd geweigerd omdat hij op het moment van zijn kandidaatstelling enkel de Franse nationaliteit had. De zakenman, die in Frankrijk woont, is heel actief op sociale media en insinueert dat Bouteflika overleden is.

In Algerije is er regelmatig protest tegen de kandidatuur voor een vijfde ambtstermijn van president Abdelaziz Bouteflika voor de verkiezingen van 18 april. Nadat hij in 2013 door een beroerte werd getroffen, is de president aan een rolstoel gekluisterd en wordt hij nog zelden in het openbaar gezien.