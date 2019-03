Ooggetuige van drama waar Belgische vrouw bij omkwam: “Afschuwelijk, je zag haar spartelen in het water”

Vilvoorde - Een ooggetuige van het drama in het Nederlandse Renesse zat op een nabijgelegen terras toen de feiten gebeurden. Zij zag hoe de 45-jarige vrouw uit Vilvoorde verrast werd door het tij en het niet overleefde. “Afschuwelijk”, zegt ze bij AD. “Je zag haar spartelen in het water.”

De 45-jarige vrouw uit Vilvoorde overleed donderdag nadat ze met haar gezin rond 13.30 uur vast was komen te zitten op een zandbank in het Nederlandse Renesse. De vrouw, haar 17-jarige zoon en 8-jarige dochter en een vrouw van 23 uit Renesse zelf lieten zich verrassen door het opkomende tij. Het meisje van 8 moest worden gereanimeerd en ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook een van de honden van het gezelschap kwam om het leven.

De Nederlandse Lian van Heijst was op vakantie in Renesse en zat op een vlakbij gelegen terras toen het drama gebeurde. “We hadden een verrekijker bij om zeehonden te spotten”, zegt ze bij AD. “Maar we zagen alleen die mensen. Eerst hadden we niets door, tot we merkten dat mensen om ons heen gingen staan. Ze wezen naar de zandplaat, die een eiland was geworden. De mensen die er liepen, konden niet meer terug.”

De eigenaar haastte zich met zijn jeep nog het strand op. “De zandplaat was dan al een strook geworden van een meter of tien. Je zag dat het snel kleiner werd, er bleef steeds minder van over. Twee minuten later zag ik niets meer.” Lian vroeg zich af waar de mensen waren en zag ze plots in het water liggen. “Je zag hen gewoon spartelen in het water, de vrouwen en de kinderen. En we konden niets doen. Het was afschuwelijk.”

In VTM Nieuws vertelde een buurtbewoner vrijdag dat de vrouw en haar gezelschap “alle pech van de wereld” hadden. “Die mensen zijn ingesloten door een storm en een springvloed. Dan ga je tien of vijftien minuten later onder water en kom je in een koude van 7 graden terecht. Als je maar tien minuten hebt voor je bevangen wordt door die koude, is het gewoon onmogelijk voor de redders om op tijd te komen.”