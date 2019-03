Merkwaardig gerucht doet de ronde in Italië: “Pep Guardiola is hun droom en heeft een akkoord over contract van vier jaar”

Juventus speelt vrijdagavond thuis tegen Udinese. Normaal gezien een formaliteit voor de fiere leider in de Serie A. Onderhuids speelt er echter wat in Turijn. Trainer Massimiliano Allegri ligt onder vuur, vooral sinds de nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League tegen Atlético Madrid (2-0). En wie wordt genoemd als een kandidaat-opvolger? Jawel, Pep Guardiola.

In de Italiaanse kranten gaat het er al enkele dagen over: wie wordt de volgende trainer van de Oude Dame? Allegri is bezig aan zijn vijfde seizoen in Turijn en is de coach met het hoogste winstpercentage in de roemrijke geschiedenis van de club. Juve won onder zijn hoede vier opeenvolgende dubbels (titel en beker) en bereikte twee keer de Champions League-finale.

Toch is er regelmatig gemor over het povere en soms zelfs gewoon saaie spel van de Bianconeri. Ook met wereldster Cristiano Ronaldo tussen de lijnen. Toen Juve op tactisch en voetballend gebied weggezet werd door Atlético, was de kritiek op Allegri groot. De 51-jarige Italiaan verwijderde zelfs zijn accounts op sociale media.

Foto: Photo News

“Vierjarig contract”

Volgens Allegri is er momenteel weinig aan de hand. Hij had deze week een onderhoud met voorzitter Andrea Agnelli en liet weten dat een eventuele verlenging van zijn contract, dat nog loopt tot 2020, na dit seizoen zal besproken worden. Korf op de molen van de Italiaanse kranten, die al wild speculeren over de “nieuwe” trainer van de Oude Dame.

Zinédine Zidane wordt vaak genoemd. Niet onlogisch want ‘Zizou’ is oud-speler van Juventus, dat hem na vijf seizoenen voor 77,5 miljoen euro verkocht aan Real Madrid. Een andere optie is ex-coach Antonio Conte, terwijl ook Didier Deschamps genoemd wordt.

Maar er is dus ook Pep Guardiola. Volgens Sport Mediaset is de Catalaan “de droom” van Agnelli, al wordt er bij gezegd dat hem weghalen bij Manchester City “bijzonder moeilijk” zal zijn. Broer en manager Pere werd echter al gespot in Turijn, waardoor de suggestie werd gemaakt dat er al gesprekken lopen tussen Juve en Guardiola.

Vrijdag deed Il Giornale-journalist Luigi Guelpa daar nog een schepje bovenop. “Ik heb gehoord dat Pep Guardiola een mondeling akkoord heeft met Juventus voor een vierjarig contract. Dit nieuwtje kwam van dezelfde persoon die me zei dat Ronaldo naar Juventus ging”, klonk het in een live-interview met Radio CRC.