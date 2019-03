Lode Vereeck niet langer welkom op kieslijsten Open VLD

Lode Vereeck, senator voor Open VLD en professor aan de UHasselt, krijgt geen plaats op een van de kieslijsten in mei. Dat heeft de liberale partij hem vrijdag meegedeeld. Vereeck, die in opspraak was gekomen na klachten over grensoverschrijdend gedrag, reageert teleurgesteld.

“Tot mijn ontgoocheling heeft de partij beslist dat ik geen plaats krijg op de lijsten voor de verkiezingen van 26 mei”, maakt Vereeck zelf bekend via een post op Facebook.

“Hoewel het parket na een uitgebreid onderzoek mijn dossier heeft geklasseerd wegens een gebrek aan bewijs, is de partij van mening dat een serene campagne niet meer mogelijk is na de uitspraken van de Hasseltse rector.”

Het parket van Limburg maakte op 6 maart bekend dat het onderzoek naar Lode Vereeck geseponeerd is. Er was in oktober 2018 een onderzoek naar hem opgestart wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van studentes. Het openbare ministerie is van mening dat er onvoldoende concrete aanwijzingen zijn van strafbare feiten en besliste de zaak te seponeren.

Maar met die seponering is de kous niet af. De universiteit van Hasselt kon de resultaten van het opsporingsonderzoek inzien en besloot de interne tuchtcommissie in te schakelen. Die moet zich nu uitspreken. “Er zijn voldoende aanwijzingen van ongepaste relaties met studentes. Daarover zijn ook verklaringen genotuleerd. De tuchtcommissie moet dit nu in alle onafhankelijkheid bekijken”, zei rector Luc De Schepper hierover.